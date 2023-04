Osimhen vuole tornare contro il Milan: sparge ottimismo intorno a sé

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen vuole tornare in campo già il 12 aprile contro il Milan al Meazza. Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive: "La prudenza, in casi del genere, non è mai troppa, ma la gioventù spesso induce a farne volentieri a meno: il linguaggio del corpo ha suggerito ad Osimhen di spingersi oltre le previsioni, di spargere intorno a sé un ottimismo tutt’altro che cauto e a concentrasi esclusivamente su Milano e su quel teatro che l’attira".