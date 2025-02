Ossa rotte per l'Empoli dopo la Juve: tre infortuni e un rosso. Sabato c'è il Milan

L'Empoli ha aperto la domenica di Serie A con la sconfitta nel lunch match in casa della Juventus. La partita era iniziata benissimo per i toscani che si sono portati avanti dopo quattro minuti con l'ex De Sciglio. Poi dopo essere stati avanti praticamente per un'ora, l'uno-due di Kolo Muani ha ribaltato tutto e la squadra di D'Aversa è crollata, perdendo 4-1.

Ma al di là del risultato, anche il contesto pesa tantissimo per la squadra toscana. La formazione di mister D'Aversa, soffre delle perdite che potrebbero essere ancora più sanguinose. Sono ben tre i giocatori dell'Empoli che hanno patito un infortunio: prima della partita ha alzato bandiera bianca Fazzini, nel corso della gara invece hanno dato forfait nel giro di pochi secondi Anjorin e Ismajli. In più nel corso della ripresa è stato espulso Maleh. Quest'ultimo salterà al 100% la prossima gara del Castellani contro il Milan, in programma sabato: per i tre infortunati si capirà nei prossimi giorni.