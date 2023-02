Palladino: "Carlos Augusto non ce la fa, anche Vignato out dai convocati"

MilanNews.it

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è presente in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la 23esima giornata di Serie A ed in programma domani alle 18:00 all'U-Power Stadium.

Come sta la squadra?

"Le condizioni sono ottime, abbiamo lavorato bene e siamo contenti. Mancano ancora due allenamenti. Carlos Augusto purtroppo non recuperà, nemmeno Vignato".