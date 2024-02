Palladino: "Dal mio punto di vista il Milan è ancora in corsa per lo scudetto"

Il Milan domani sera giocherà contro il Monza, all'U-Power Stadium, il match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Una partita non banale dal momento che arriva in mezzo al doppio confronto europeo con il Rennes. Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, questa mattina è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la squadra di Stefano Pioli.

Come si ferma il Milan? “Si ferma facendo una partita perfetta sotto qualsiasi punto di vista, curando qualsiasi dettaglio anche perché affrontiamo una squadra in fiducia e che viene da tanti risultati positivi. Dal mio punto di vista sono ancora in corsa per lo scudetto, il Monza dovrà fare una gara perfetta. Ho chiesto ai calciatori fiducia, leggerezza e spensieratezza. E coraggio nel giocarsela”