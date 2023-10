Papu Gomez: "Il mio Monza prende esempio dal grande Milan di Berlusconi"

Interessante dichiarazione sul Milan Berlusconiano da parte del nuovo fantasista del Monza, intervistato dalla Gazzetta Dello Sport. Il Papu si esprime così sulla sua attuale squadra: "Il Monza vuole giocare un bel calcio e far divertire i tifosi, stiamo facendo un grande campionato. Siamo simili all'Atalanta? No, questo club prende ispirazione dal Milan vincente del Presidente Berlusconi".