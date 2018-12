Parma, D'Aversa a Sky: "Soddisfatto della prestazione, ma c'è rammarico per il risultato. Sul rigore..."

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha dichiarato a Sky dopo la sconfitta contro il Milan: "Resta l'amaro in bocca vista la nostra prestazione e il fatto di essere passati in vantaggio. Andiamo a casa soffisfatti dalla prestazione, ma rammaricati dalla prestazione. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, ma poi potevamo gestire meglio la partita. Dobbiamo lavorare per migliorare. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Rigore? Non c'erano state proteste dei giocatori del Milan, nessuno aveva capito cos'era successo. Serve più uniformità nelle situazioni di falli di mano. Noi come dobbiamo pensare solo a noi".