Parma-Milan, la probabile formazione dei padroni di casa

vedi letture

Tutto esaurito allo stadio Ennio Tardini per Parma-Milan di domani pomeriggio: per i tifosi gialloblu è una gara molto sentita. Di seguito le possibili scelte di mister Pecchia per i padroni di casa:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez, Bernebé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.