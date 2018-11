Parma, oggi allenamento pomeridiano

Il Milan scenderà in campo questa sera contro il Dudelange, prima di tornare a giocare in Serie A domenica prossima contro il Parma. La formazione crociata, proprio per preparare al meglio la sfida contro i rossoneri, proseguirà oggi gli allenamenti. E', infatti, prevista una seduta di allenamento questo pomeriggio, a porte chiuse, con inizio fissato alle 14.30. Lo riferisce il sito ufficiale del Parma.