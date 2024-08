Parma, Pecchia: "Abbiamo avuto sempre voglia di andare a vincere la partita”

Fabio Pecchia ha parlato a DAZN dopo Parma-Milan 2-1. Le sue dichiarazioni al termine della partita:

L’impatto dei cambi: “Non è semplice, sia Cancellieri che Almqvist sono arrivati da 10 giorni. Inserirsi in un contesto non è semplice. Andiamo a completare la rosa per mantenere la nostra identità. Sono contento perché nel momento di maggiore sofferenza le loro giocate ci hanno permesso di vincere una partita bellissima”.

Dove può variare questa squadra? “Bisogna adeguarsi ad un campionato di Serie A diverso rispetto a quello vissuto in Serie B. Adesso le partite sono diverse, le squadre ci tengono sotto pressione. Oggi il Milan ci ha tenuto tantissimo sotto pressione, poi si apre il campo ed è lì che dobbiamo coprire. Sono molto felice, non ci siamo solo difesi, abbiamo avuto sempre voglia di andare a vincere la partita”.

Serve qualche giocatore più esperto? “Chiedere esperienza a questa squadra sarebbe fuori luogo. Abbiamo una squadra giovane e devo sfruttare quello che offre questa gioventù, la parte buona della gioventù, l’entusiasmo e la voglia di divertirsi. Li conosco bene, lavorandoci da due anni ho visto la loro crescita: per me è un grande vantaggio, mi permette di sapere dove mettere le mani”.