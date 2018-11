Parma, Scozzarella sul Milan: "Bella partita da giocare, ci arriviamo sereni e con tanti punti in classifica"

Matteo Scozzarella, centrocampista del Parma, ha parlato così a Sky della sfida di domenica in casa del Milan: "E' una bella partita da giocare, ci arriviamo sereni e con tanti punti in classifica. Vogliamo fare più punti possibili perchè in futuro potranno anche capitare momenti negativi. Andiamo avanti con i piedi per terra".