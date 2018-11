Parma, Siligardi: "Milan? Sono interista, ma non sarà assolutamente un derby per me"

L'esterno offensivo del Parma, Luca Siligardi, è stato ospite di TvParma nel programma serale "Calcio&Calcio". Queste le sue parole sulla sfida di domenica contro il Milan riportate da parmalive.com: "Sarà una partita difficile ma importante come tutte le altre, dovremo affrontarla come abbiamo affrontato tutte le altre in questo campionato. Poi io sono un interista, ma la vivo in maniera normale, non è assolutamente un derby per me".