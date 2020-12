Parma, trasferta a San Siro senza il talismano Kucka

Senza Juraj Kucka il Parma perde. E tanto. A testimoniarlo sono, come sempre, i numeri: contro il Milan non ci sarà causa infortunio, ma almeno in campionato la sua presenza era sempre stata costante. Ma nelle altre annate, come sono andate le cose? Nel 2019-2020, ad esempio, senza lo slovacco i gialloblù hanno rimediato 7 sconfitte, a fronte di 5 vittorie ed 1 pareggio. Un dato che senza dubbio invita a riflettere. Un problema non di poco conto per Liverani, che a San Siro dovrà fare di necessità virtù.