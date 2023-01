Pinamonti prosegue le terapie: il Sassuolo spera di riaverlo già contro il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il periodo del Sassuolo non è dei migliori, la squadra non vince in campionato dal 24 ottobre e l'infortunio di Andrea Pinamonti potrebbe rivelarsi un problema per Dionisi, che ha assoluto bisogno di fare punti. L'attaccante sta svolgendo terapie quotidiane per cercare di recuperare dalla distrazione al flessore destro che lo ha costretto ad uscire anzitempo contro la Fiorentina e a saltare la gara contro la Lazio di domenica scorsa. Il club neroverde spera di riavere l'ex Empoli già tra due match, ovvero dalla sfida contro il Milan, ma molto dipenderà dall'evoluzione dell'infortunio.