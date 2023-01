MilanNews.it

Sarà il Tottenham il prossimo avversario del Milan in Champions League. Gli Spurs, nella gara valida per la diciannovesima giornata di Premier League, hanno battuto per 4-0 il Crystal Palace. Nella sfida del London Stadium decisiva la doppietta di Kane e le reti segnate da Son e Doherty.