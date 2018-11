Prima a San Siro per il Dudelange: emozione ma niente paura

"Il Dudelange gioca bene". Il tecnico Dino Toppmöller ha incassato con piacere i complimenti del collega Gattuso. Come riporta il quotidiano Tuttosport, i giocatori della squadra lussemburghese aspettano con emozione di scendere in campo in un tempio del calcio europeo come San Siro. Il Dudelange è ormai eliminato dall’Europa League, ma gli stimoli non mancheranno di certo: gli ospiti giocheranno senza timori reverenziali.