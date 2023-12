Prima del Milan c'è l'Atalanta: la Salernitana di Pippo Inzaghi gioca alle 20:45

vedi letture

Prima della sfida contro il Milan di venerdì alle 20:45 all'"Arechi", valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A, la Salernitana scenderà in campo questa sera a Bergamo per giocare contro l'Atalanta.

Rivoluzione in attacco: Simy in vantaggio su Ikwuemesi, fuori Dia

Dopo le dichiarazioni al veleno del presidente Danilo Iervolino, la Salernitana potrebbe scendere in campo con una formazione molto diversa rispetto a quella vista all'opera domenica pomeriggio con il Bologna. Possibile esclusione dunque per Candreva e Dia. Ipotesi 4321, con Gyomber e Pirola centrali e Mazzocchi e Bradaric sulle fasce. In mediana l'unico superstite potrebbe essere Coulibaly, affiancato da Maggiore e Bohinen. Rivoluzione in attacco: ad oggi provati Tchaouna e Cabral dietro Simy, in ballottaggio con Ikwuemesi. Tra i pali Costil, out Ochoa e Fazio.