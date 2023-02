Probabile formazione Torino: con Ricci out e Ilic a rischio Juric studia una mediana nuova

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Juric deve ridisegnare la mediana: Ricci è out e Ilic nella migliore delle ipotesi spera nella convocazione, contro il Milan ci sarà spazio per Linetty e uno tra Vieira e Adopo. Nell'undici titolare si rivedrà anche Vlasic dopo il riposo contro l'Udinese, il croato può essere un jolly per il centrocampo o affiancherà Miranchuk nel solito ruolo di trequartista alle spalle di Sanabria, in ballottaggio con Seck. Aina ha superato Singo e punta alla conferma sulla destra con Vojvoda a sinistra, il terzetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic dovrebbe essere riproposto in blocco con Djidji, Schuurs e Buongiorno.