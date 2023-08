Problema muscolare per Dybala. Venerdì c'è Roma-Milan

Non è certamente una serata fortunata quella della Roma, sotto per 2-1 contro il Verona a poco più di venti minuti dalla fine del match. Al minuto 66 alza bandiera bianca anche Paulo Dybala, che dopo una smorfia di dolore ha chiesto il cambio, forse solo per precauzione, forse per infortunio. Al suo posto è entrato Ola Solbakken, ultimo cambio dei giallorossi che hanno finito i cinque slot a disposizione. Preoccupazione, in ogni caso, per le condizioni della Joya, che verranno valutate nei prossimi giorni con la gara contro il Milan che è fissata per venerdì 1 settembre.