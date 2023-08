PSG, Al-Khelaifi: "Milan tra i migliori club al mondo. Donnarumma? Può essere difficile per lui ma anche per il loro portiere"

vedi letture

Il presidente del Paris Saint Germain, prossimo avversario del Milan in Champions, Nasser Al-Khelaifi era presente a Monaco per il sorteggio dei gironi. Queste le sue dichiarazioni per le sfide contro i rossoneri: "Siamo in Champions League, la miglior competizione al mondo in cui giocano i migliori club. Se giochi questa competizione devi essere pronto ad affrontare i migliori e il Milan è uno dei migliori club al mondo con una storia importantissima, che hanno un grande squadra e sarà bello venire a giocare a San Siro dove non abbiamo ancora giocato".

"Se sarà una notte difficile per Donnarumma quella in cui tornerà a San Siro? Beh potrebbe esserlo per lui, ma anche per il loro portiere? Credo resti tutto all'interno della normalità di una partita e nulla più".