PSG, Dembélé: "Ci conosciamo sempre di più. Contro il Milan sarà un big match"

L'attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha commentato ai microfoni di Prime Video il successo contro il Montpellier: "Abbiamo giocato un'ottima partita. Abbiamo voluto prendere sul serio questa partita per voler andare in testa alla classifica prima degli altri. Ci siamo preparati bene prima del big match contro il Milan in Champions League. Ci conosciamo sempre meglio, giochiamo insieme da mesi.

Sono mesi che giochiamo insieme - ha proseguito l'ex calciatore del Barcellona - e l'allenatore ci dà indicazioni che cerchiamo di applicare nelle partite. Il gol che non arriva? Non mi pesa. Sono molto contento della mia partita ma mi manca solo questo gol".