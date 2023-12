PSG, Mbappé insofferente per il pareggio col Dortmund ma Luis Enrique non si scompone: "Sono io a dare gli ordini"

Qualche segno di frustrazione per Mbappé al termine della gara di mercoledì di Champions League contro il Dortmund, finita 1-1. Il tutto è stato dovuto alla volontà del centravanti di continuare ad attaccare per cercare il gol vittoria che sarebbe valso il primo posto nel girone. Il match infine è finito in parità e i parigini sono passati secondi, ai danni del Milan.

Luis Enrique, allenatore del PSG, ne ha parlato così in conferenza: “Sono io che do gli ordini, è stata una delle migliori decisioni delle mia carriera”.