Quattro diffidati di rilievo nel Cagliari: il prossimo turno gioca contro il Milan

Questo weekend il Milan ospiterà a San Siro il Genoa dell'ex Gilardino nella 35esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, dopo aver conquistato l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League grazie ai risultati dello scorso weekend di campionato, hanno il compito da qui alla fine di portare a casa il secondo posto che vorrebbe dire qualificazione alla Supercoppa Italiana, competizione alla quale sono già qualificate Inter (campione di Italia), Juventus e Atalanta (finaliste Coppa Italia).

Dopo il Genoa, da calendario, il Milan giocherà ancora una volta in casa, ma questa volta contro il Cagliari, pienamente coinvolto nella corsa alla salvezza. La formazione rossoblù questo weekend giocherà all'Unipol Domus Arena contro il Lecce in una sfida delicatissima, nella quale dovrà però stare attenta a non farsi ammonire quattro giocatori importanti a rischio squalifica. I giocatori del Cagliari che rischiano di saltare il Milan perché diffidati sono: Augello, Dossena, Prati e Pavoletti, anche se quest'ultimo non sarà comunque della partita per un infortunio dal quale dovrebbe recuperare solo per metà maggio.