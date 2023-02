Qui Atalanta, Pasalic non ce la fa: il croato salterà la gara da ex con il Milan

MilanNews.it

Era nell'aria già da qualche giorno e ora sembra una decisione definitiva: Mario Pasalic non sarà a disposizione di Gasperini per la partita di domani sera contro il Milan, una sfida che il croato avrebbe affrontato da ex. Il calciatore nerazzurro è reduce da una distorsione alla caviglia che gli ha fatto già saltare le partite con Lazio e Lecce: c'era una piccola speranza di recuperarlo in vista di San Siro ma così non è stato. Lo riporta oggi Tuttosport.