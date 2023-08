Qui Bologna, com'è andato il pre-campionato dei rossoblù. Già una gara ufficiale

Il Bologna sarà il primo avversario del Milan nel campionato di Serie A che comincerà tra pochi giorni. Le due squadre si sfideranno nel posticipo di lunedì 21 agosto alle ore 20.45 allo stadio Dall'Ara. La squadra di Thiago Motta è reduce da un pre-campionato in cui ha giocato quattro amichevoli e una gara ufficiale. L'ultima partita disputata dai rossoblù infatti è stato il trentaduesimo di Coppa Italia in cui hanno superato il Cesena per 2-0 con i gol di Corazza e Zirkzee. Di seguito, invece, i risultati delle amichevoli:

Bologna - Palermo 2-2 (Barrow, Raimondo)

Bologna - Monaco 2-3 (Raimondo, Ferguson)

Utrecht - Bologna 1-2 (Zirkzee, De Silvestri)

AZ Alkmaar - Bologna 1-0