Qui Empoli, sette indisponibili per Andreazzoli. La probabile formazione

vedi letture

L'Empoli, che oggi alle 12.30 ospita il Milan per l'ultima giornata del girone d'andata in campionato, si ritrova con diversi giocatori indisponibili che nel corso della conferenza stampa di ieri sono stati annunciati da Aurelio Andreazzoli stesso: "Non abbiamo a disposizione Pezzella, Cacace, Guarino, Bereszinsky, Bastoni, Kovalenko e Fazzini".

Fatte queste premesse, ecco quale potrebbe essere l'undici titolare dell'Empoli:

EMPOLI (4-3-1-2)

Caprile

Ebuehi, Ismajli, Walukiewickz, Luperto

Marin, Grassi, Maleh

Baldanzi

Cambiaghi, Caputo

All. Andreazzoli