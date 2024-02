Qui Frosinone, la probabile formazione di Di Francesco

Il Milan oggi sfida il Frosinone, alle ore 18 alo stadio Benito Stirpe. Guardando in casa dei ciociari, Di Francesco non avrà a disposizione: Oyono, Bonifazi, Lusuardi, Cuni, Marchizza, Kalaj, Zortea, Baez. . Il tecnico giallazzurro potrà contare anche sull'ultimo arrivato Emanuele Valeri. Dalla cintola in su i dubbi di Di Francesco riguardano invece l'abbondanza di uomini che garantiscono ampia scelta al tecnico: Barrenechea in cabina di regia con Mazzitelli e uno tra Gelli, Harroui o Reinier. In avanti Kaio Jorge in vantaggio su Cheddira con Soulé e Seck.

Di seguito la probabile formazione del Frosinone per questo pomeriggio.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco