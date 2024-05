Qui Genoa, oggi altra sessione di allenamento in vista del Milan

Oggi il Genoa si allena in vista del Milan. Questo il report dell'allenamento di ieri, in cui è tornato a disposizione l'uruguaiano Alan Matturro: "Ripresi i preparativi con ‘Gila’ e staff: iniziata la carrellata di prove. Il nazionale uruguaiano si è allenato con i compagni. Una seduta al giorno fino a sabato. Designati gli ufficiali. E’ Grifo-mania anche per la penultima trasferta. Sono 2.900 i biglietti acquistati dai genoani per il Meazza. Stop alla vendita del settore ospiti alla vigilia per i possessori di Dna Genoa. Per info d’uso e park ospiti clicca qui.

In rampa di lancio la prevendita per la gara col Sassuolo. Si gioca domenica 12 maggio alle 15. Le experience prenotabili sul sito ufficiale. In via di esaurimento i posti per i camp in Val di Fassa. Due squadre maschili agli ottavi della fase nazionale (U16 e U15) e due nella interregionale (U14 e U13). U19 e U18 in lotta".

"Bentornato Alan – Una sessione a gruppo compatto dopo l’intermezzo concesso mercoledì per tirare il fiato, liberare le menti e scaricare i muscoli. Il ritorno in gruppo di Matturro, celebrato andando in gol, è stata la notizia della giornata. Tra circuiti atletici in palestra, addestramenti a tema e un torneo di partitine a campo ridotto e porte piccole, lo staff, salutato da una delegato A.I.A.C. in visita, ha condotto le operazioni suddividendosi le varie fasi. Parte aggiuntiva per i portieri Martinez, Leali, Sommariva e Stolz. Sotto la pioggia sono state sviluppate alcune specifiche per reparti, tra gli input degli specialisti che coadiuvano ‘Gila’ – atteso sabato dall’incontro con i media -, per le simulazioni di situazioni di gioco. Iter differenziato per infortunati e convalescenti con i rieducatori".