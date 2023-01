Qui Inter. Brozovic non ce la fa, Lukaku verso per la panchina

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter, avversario oggi del Milan nel match valido per la Supercoppa, non recupererà per la partita Marcelo Brozovic tornato acciaccato dal Mondiale. Discorso diverso invece per Romelu Lukaku che dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi ma non potrà essere impiegato dal primo minuto: il belga partirebbe dalla panchina. Ancora non è chiaro invece lo stato di forma di Handanovic.