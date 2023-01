MilanNews.it

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, Romelu Lukaku oggi non sarà convocato da Simone Inzaghi in vista dell'impegno di campionato dell'Inter che ospita a San Siro il Verona. L'attaccante belga, reduce da un'infiammazione al ginocchio, non verrà impiegato questa sera per cercare di recuperare in vista del derby di Supercoppa che vuole giocare dal primo minuto.