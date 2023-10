Qui Juve, ecco l'undici probabile di Allegri: Vlahovic titolare, Chiesa dalla panchina

Questa sera il Milan ospiterà al Juventus per il big match della nona giornata di campionato. I bianconeri hanno recuperato in extremis sia Vlahovic che Chiesa ma non è ancora detto se partiranno dall'inizio. Tuttosport nel suo probabile undici, mette il serbo ma lascia l'italiano in panchina. Questa la probabile formazione della Juventus:

JUVENTUS (3-5-2)

Szczesny

Gatti, Bremer, Rugani

Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic

Vlahovic, Milik