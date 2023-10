Qui Juve, rimangono i dubbi su Chiesa: se oggi lavora a parte difficile la sua presenza a San Siro

vedi letture

I giorni di vigilia della sfida tra Juventus e Milan, sono vissuti in casa bianconera con il grande dubbio che aleggia intorno allo stato di forma di Federico Chiesa. Recuperato Vlahovic, l'esterno italiano anche ieri ha continuato ad allenarsi a parte. L'infortunio dovrebbe essere superato dal momento che non vi sono lesioni ma pare che Chiesa abbia paura a spingere. Ieri ha ancora lavorato a parte e se dovesse farlo anche oggi pomeriggio, le sue quotazioni per un posto tra i convocati di domenica scenderebbero vertiginosamente.