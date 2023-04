Qui Napoli. Ndombele in mezzo al campo: unico dubbio tra Rui e Olivera

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si prepara ad affrontare il ritorno contro il Milan questa sera senza due uomini importanti come Kim e Anguissa. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, in mezzo al campo il posto del centrocampista del Cameruna sarà preso da Tanguy Ndombele che è stato provato maggiormente rispetto a Elmas in quella posizione. Dietro ci sarà invece Juan Jesus che non ha esitato ieri in conferenza stampa a mettere altra benzina sul fuoco parlando della gara di andata. L'unico vero dubbio di Spalletti rimane a sinistra: Mario Rui o Olivera? Il portoghese sembra in vantaggio.