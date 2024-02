Qui Rennes, i francesi a San Siro forti di una lunga striscia di vittorie

Grandissimo periodo di forma per il Rennes. I rossoneri di Francia, domani saranno avversari del Milan a San Siro per l'andata dei playoff di Europa League, con calcio di inizio alle ore 21. La squadra di Julien Stephan ha vinto l'ottava partita consecutiva tra campionato e coppa domenica pomeriggio contro il Le Havre, in Ligue 1. E' bastato un gol di Bourigeaud all'ora di gioco per portare a casa i tre punti.

Il Rennes vince ininterrottamente dal 20 dicembre 2023. In questa striscia di otto partite, i rossoneri francesi hanno vinto cinque gare di campionato e tre gare di Coppa di Francia, di cui una ai calci di rigore contro il Marsiglia di Gattuso. Il Rennes, dunque, si presenta nelle migliori condizioni possibili alla sfida contro il Milan.