Qui Rennes, Stephan dovrebbe confermare l'undici visto in campionato

Si riporta di seguito la probabile formazione del Rennes per la sfida di domani contro il Milan:

RENNES (4-4-2)

Steve Mandanda;

Guéla Doué, Warmed Omari, Arthur Theate, Adrien Truffert;

Baptiste Santamaria, Azor Matusiwa, Benjamin Bourigeaud, Désiré Doué;

Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo

Scenderà in campo la stessa formazione che ha battuto domenica il Le Havre in Ligue1, al contrario di quanto ha dichiarato il tecnico bretone in conferenza stampa ("Potremmo cambiare qualcosa"), anche a causa delle assenze di Enzo Le Fee, Riedere e del ritorno dalla Coppa d'Africa molto recente di Alidu Seidu.