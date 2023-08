Qui Roma. Dybala in dubbio verso il Milan, Renato Sanches out

vedi letture

Se il Milan, al momento, potrà contare su tutti gli effettivi (a parte Bennacer, lungodegente) nella prossima trasferta di Roma in programma venerdì alle 20.45, lo stesso non si può dire dei giallorossi che, come scrive la Gazzetta dello Sport, si presenteranno alla partita contro i rossoneri senza il nuovo acquisto Renato Sanches: il portoghese è vittima di un problema muscolare. In dubbio invece Paulo Dybala, uscito al 68esimo della sfida persa a Verona sabato sera per il solito problema all'adduttore destro.