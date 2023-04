Qui Roma, Dybala sarà convocato: sabato mattina test per la titolarità

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ore di avvicinamento a Roma-Milan, gara fondamentale per entrambe le squadre, c'è da monitorare la situazione legata a Paulo Dybala non al meglio sia per una distorsione della caviglia che per un affaticamento all'adduttore. La Gazzetta dello Sport assicura questa mattina che l'argentino sarà presente nella lista dei convocati di Mourinho che sfideranno i rossoneri all'Olimpico ma è ancora incerto il suo utilizzo: per questo sabato mattina Dybala dovrebbe svolgere dei test fisici che saranno decisivi per la sua presenza o meno dal primo minuto.