Qui Slavia, due derby prima del Milan. Le scelte del tecnico e i risultati

Lo Slavia Praga sarà il prossimo avversario del Milan in Europa League. Giovedì si giocherà a San Siro, alle ore 21, la gara di andata degli ottavi di finale della competizione. I cechi hanno avuto un avvicinamento infuocato alla sfida con i rossoneri: la squadra della capitale ha infatti giocato due derby contro lo Sparta in rapida successione. Il primo mercoledì scorso valevole per i quarti di finale di Coppa di Repubblica Ceca: lo Slavia vinceva 2-0 ma si è fatto rimontare e poi ha perso ai supplementari. Il secondo ieri in campionato, a campi invertiti, terminato con uno 0-0 e che ha mantenuto invariato il vantaggio di 4 punti dei cugini che sono primi in classifica.

Per le due partite, mister Jindrich Trpisovski ha usato due moduli diversi e cambiato qualche giocatore, come a testimonianza che si fida della rosa che ha. I due undici utilizzati sono riportati qui sotto.

SLAVIA in Coppa (3-5-2): Mandous; Holes, Ogbu, Zima; Doudera, Dorley, Wallem, Diouf, Masopust; Chytil, Schranz

SLAVIA in Campionato (3-4-3): Stanek; Vlcek, Ogbu, Zima; Doudere, Masopust, Dorley, Boril; Jurecka, Chytil, Schranz