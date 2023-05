Qui Spezia, la probabile formazione di mister Semplici contro il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Spezia ospiterà il Milan oggi alle 18 in una gara importantissima anche per i liguri che, se finisse oggi il campionato, sarebbero retrocessi in Serie B. Queste le probabili scelte di mister Semplici per la sfida con i rossoneri, secondo quanto riportato da Tuttosport:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Caldara, Nikolau; Amian, Bourabia, Ampadu, Ekdal, Gyasi; Shomurodov, Nzola.