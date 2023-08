Qui Torino, Djidji tenta il recupero per il Milan. Seck difficilmente ci sarà

Siamo già agli sgoccioli della seconda giornata di campionato per il Milan. I rossoneri saranno di scena il prossimo sabato alle ore 20.45 contro il Torino. Come riporta la Gazzetta dello Sport i granata in questi giorni che li separano dalla sfida di San Siro, tenteranno di recuperare Koffi Djidji.

Il difensore ha saltato la prima partita contro il Cagliari per i postumi di un intervento fatto in estate: si allena già con i compagni da tempo ma non era ancora ritenuto pronto da Juric che spera di poterlo riavere tra i suoi. Chi invece probabilmente non ci sarà è Demba Seck, attaccante, ancora non al meglio dopo un infortunio durante la mini tournée francese.