Qui Torino, Juric verso la coppia Linetty-Adopo in mediana

Il Torino di Juric arriva alla sfida con il Milan di questa sera in emergenza a centrocampo: Ricci si è infortunato e Ilic, neoacquisto dal Verona, è convocato ma non ancora al meglio tanto che il tecnico granata ha già preannunciato che non giocherà dal primo minuto. Per questo motivo il Toro si presenterà con una coppia inedita a centrocampo formata da Linetty e Adopo, capace di fare già male al Milan in Coppa Italia. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.