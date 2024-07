Qui Torino: oggi alle 16 la seconda amichevole del pre-campionato

Il Milan affronterà il Torino nella prima giornata di campionato di Serie A Enilive. La partita si disputerà a San Siro sabato 17 agosto alle 20.45 e metterà di fronte due nuove guide tecniche: Paulo Fonseca per i rossoneri e Paolo Vanoli per i granata. Se i rossoneri si trovano in tournée in America per prepararsi al meglio in vista della nuova stagione e affronteranno tre amichevoli di lusso, il Torino si preparerà in questo pre-campionato tra Pinzolo e la Francia.

Di seguito tutte le gare del precampionato del Torino, inclusa quella del turno preliminare di Coppa Italia. Oggi alle 16 il test contro la Cremonese:

20/07 - Torino-Virtus Verona 2-1

27/07, ore 16 - Torino-Cremonese

31/07, ore 20 - Lione-Torino

03/08 - Metz-Torino

11/08 - Torino-Cosenza (Coppa Italia)