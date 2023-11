Qui Udinese, ecco la probabile formazione di Cioffi

Questa sera il Milan si ritroverà davanti a un Udinese ancora orfana di vittorie di campionato ma reduce da un pareggio a Monza, arrivato dopo il ritorno in panchina di Cioffi (in mezzo l'eliminazione in Coppa Italia). Questo il probabil undici che schiererà questa sera il tecnico friulano:

UDINESE 3-5-2

Silvestri

Kabasele, Bijol, Perez

Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura

Pereyra, Success