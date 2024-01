Qui Udinese, ecco la probabile formazione di Cioffi

L'Udinese sarà avversaria del Milan questa sera. In Friuli i rossoneri andranno a caccia dei tre punti contro una squadra e un allenatore, Gabriele Cioffi, che rappresentano una bestia nera per il Diavolo. Il Milan non vince le gare di andata e ritorno nello stesso campionato contro i bianconeri dalla stagione 2007/2008 e non succederà neanche quest'anno dato che l'andata a San Siro è stata vinta dai friulani.

Di seguito il probabile undici di mister Cioffi:

UDINESE 3-5-2

Okoye

Joao Ferreira, Perez, Kristensen

Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara

Pereyra, Lucca