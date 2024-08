Qui Venezia, il brand del rapper Drake partner tecnico

(ANSA) - VENEZIA, 12 AGO - Il Venezia ha annunciato ufficialmente Nocta, l'etichetta di Nike creata dal rapper canadese Drake, come il suo nuovo partner tecnico sportivo ufficiale. Il kit in edizione speciale è stato indossato ieri dai giocatori lagunari durante la partita di Coppa Italia contro il Brescia. La collezione completa, che comprenderà le maglie ufficiali della Prima Squadra maschile e femminile e del settore giovanile del club, sarà svelata a partire dal 18 agosto, in occasione della prima partita di Serie A. I kit saranno caratterizzati da materiali avanzati e da una vestibilità ottimizzata per lo sport, con un design innovativo.

"Siamo entusiasti di collaborare con il Venezia Fc, una squadra che incarna la ricca storia e la vivace cultura di Venezia", ha dichiarato Matte Babel, che lavora nel team di management di Drake e supervisiona le attività del rapper, tra cui Nocta. L'intera collezione sarà disponibile per l'acquisto esclusivamente nei Venezia Fc Store a Venezia, e nello shop online del club a partire da metà settembre. Da questa stagione il Venezia ha creato un nuovo comitato operativo per contribuire alla realizzazione della propria visione societaria. "Riteniamo di aver messo insieme tutti i tasselli per un successo duraturo e sostenibile per i prossimi 5-7 anni", afferma il presidente, Rob Hamwee. (ANSA).