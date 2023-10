Ranieri: "Calcio scommesse? Brutto vedere come ragazzi giovani si rovinano così"

Intervenuto in conferenza stampa e in attesa dell'importante match del suo Cagliari contro la Salernitana, mister Ranieri commenta così la vicenda calcio scommesse: "Mi spiace molto per i ragazzi e i genitori, è difficile saper entrare bene nella vita privata dei propri figli e poi scoprire queste cose. Sono ragazzi, si annoiano e hanno tanti soldi, ma sprecare tutto così è davvero triste, io poi non posso commentare troppo perchè non ho mai giocato una schedina, non è mai stato un mio particolare vizio".