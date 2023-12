Ranieri in vista di Milan-Cagliari: "Sarà un'opportunità per chi gioca meno, non mi complico la vita con il Lecce"

(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - "Questa volta non abbiamo avuto la fortuna dalla nostra, dal rigore al gol annullato all'occasione di Petagna. Convinto però che continuando così, lotteremo fino in fondo". Ranieri si consola così dopo un secondo tempo all'attacco e vicinissimi al gol partita. "Ogni partita per noi vale la serie A - ha spiegato - ma il segnale è chiaro: non molleremo mai. Quello che non abbiamo raccolto all'andata lo raccoglieremo al ritorno".

Il Var? "Davanti a me c'era stato un fallo su Pavoletti - ha detto - nell'altro episodio Pavoletti ha toccato il portiere: giusto annullare il gol". I cambi all'ultimo momento? "La squadra stava dando il massimo- ha spiegato- e schiacciando l'Empoli: cambiare per cambiare aveva poco senso". Viola è "molto dispiaciuto, ha chiesto scusa - ha raccontato il mister - ma il peso va diviso tra tutti". Intanto Ranieri pensa già alla gara del 2 gennaio a Milano contro i rossoneri: "sarà un'opportunità per quelli che giocano meno, non vado a complicarmi la vita con il Lecce". (ANSA).