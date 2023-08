Renato Sanches salta il Milan, la conferma di Mourinho: "Torna dopo la sosta"

Renato Sanches che ha interrotto anzitempo l'allenamento di ieri tornerà a disposizione della Roma dopo la sosta. A dichiararlo quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, l'allenatore giallorosso José Mourinho: "Penso rientrerà dopo la sosta, con la storia clinica che ha, penso che spingere per recuperarlo troppo presto non è la direzione giusta. Rientrare dopo la sosta gli darà tempo di recuperare dall'infortunio e lo staff gli darà la condizione".

Il portoghese quindi salterà la sfida del primo settembre contro il Milan all'Olimpico.