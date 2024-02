Rennes, Bourigeaud: "Quando il Milan ha accelerato ci ha fatto molto male"

Il centrocampista del Rennes Benjamin Bourigeaud commenta con grande delusione il pesante ko subito dai suoi contro il Milan a San Siro nell'andata del playoff di Europa League, pur restando fiducioso per il ritorno in Francia. Questo il pensiero del classe '94 ai microfoni di RMC Sport:

"Nel primo tempo siamo andati bene, eravamo in un buono stato di forma e siamo riusciti a mettere in difficoltà il Milan soprattutto con i contropiedi. Poi nel secondo tempo abbiamo subito gol e ci hanno fatto male dal momento in cui hanno accelerato il ritmo. Probabilmente abbiamo corso tanto e anche per questo ci è mancata un po' di lucidità, ma è solo il primo round. Cercheremo di dare tutto al ritorno in casa, anche se il punteggio è molto pesante noi restiamo ambiziosi".