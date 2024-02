Rennes, Stephan: "Milan da Champions ma non so se chiudersi è la soluzione. Vogliamo che il ritorno abbia un senso"

Vigilia di Milan-Rennes, match d'andata dei playoff di Europa League. A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio parla l'allenatore dei francesi, Julien Stephan, che presenta così la sfida in conferenza:

Sulla possibilità di chiudersi per giocarsela al ritorno: "Chiudersi non so se è la soluzione. Il Napoli è passato da 3 a 4 perché non funzionava. So che servirà fare una grande partita. Ovviamente il Milan è super favorito, noi siamo gli outsiders e vogliamo assolutamente che il ritorno abbia un senso a livello sportivo".

Sulla paura di rivedere il Milan che ha battuto il Psg: "Paura no, ma non abbiamo alcun dubbio che il Milan di domani possa rendere a quel livello; ho visto tante partite del Milan. Quella contro il PSG è stata la miglior partita della stagione per loro, sono stati fortissimi, con corsa e numeri altissimi, grande intensità fisica, incursioni molto forti. Loro sono da Champions, hanno tanti giocatori fortissimi. Abbiamo grande rispetto della loro storia".