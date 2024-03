Ricordate Ihattaren? È allo Slavia Praga ma non gioca da due anni. In Italia solo guai

vedi letture

Scorri la lista dello Slavia Praga e un nome salta all'occhio: Mohamed Ihattaren. Proprio lui. Persino inutile precisare che non sarà presente a San Siro. L'olandese ha scelto a dicembre la Repubblica Ceca per l'ennesima (falsa) ripartenza.

Per gli appassionati di Eredivisie ma anche della saga dei videogames FIFA, l'olandese era una delle promesse più importanti del panorama oranje, un talento tanto precoce nell'emergere quanto nello sparire dai radar: a 17 anni titolare nel PSV Eindhoven, a 18 convocato nella nazionale maggiore olandese (due panchine in Nations League, una con l'Italia), a 19 la rottura con il club per motivi disciplinari. E da lì un'inarrestabile catena autodistruttiva che lo ha portato all'esilio attuale di Praga.

È transitato anche per l'Italia: Mino Raiola lo porta alla Juventus nell'estate del 2021, che lo gira in prestito alla Sampdoria. A Genova nessuno lo vede mai, in verità. Nessuno sa nulla per mesi. Riappare a gennaio, lamentandosi del club, dell'allenatore e ammettendo di aver litigato con un compagno di squadra (Candreva). Il prestito si risolve e la Juve lo gira nuovamente, stavolta all'Ajax.

I primi sei mesi con i lancieri lo vedono in campo per ben 4' nella finale di Coppa d'Olanda contro il PSV Eindhoven prima di sparire nuovamente dai radar per fatti poco chiari: il giocatore ha ricevuto alcune minacce da parte di una banda di criminali a causa di una donna, inducendolo a non farsi vedere in pubblico. Nel frattempo viene incendiata la sua auto. Emergono legami con la Mocro Maffia, un gruppo criminale di origine marocchina che opera nei Paesi Bassi e in Belgio. L'Ajax fa già sapere a ottobre che non lo riscatterà e la patata bollente torna alla Juventus.

Prima del ritorno in bianconero, a novemnbre 2022 arriva pure l'arresto per minacce mentre a gennaio 2023 la polizia di Utrecht lo prende in custodia con l'accusa di violenza sull'ex fidanzata. Lo si vede a Torino a fine febbraio, poco dopo non si presenta più agli allenamenti, inducendo la Juventus a risolvere il contratto con due anni d'anticipo.

E arriviamo alle ultime disavventure: il 1° agosto il Samsunspor gli vuole dare una chance. Il giocatore atterra in Turchia per le visite mediche e la firma ma tutto salta: "Ha tentato di modificare i termini precedentemente concordati e ha avanzato richieste inaccettabili" scrive il club su un comunicato ufficiale. A dicembre finalmente mette la firma su un contratto, quello dello Slavia Praga. Si presenta in sovrappeso, completamente fuori forma. Non è accettabile per la prima squadra. Stanno provando a recuperarlo, aggregandolo alla squadra B. Difficile anche solo immaginare una presenza da qui alla fine dell'anno. Intanto il 6 maggio saranno due anni che non gioca una partita ufficiale.